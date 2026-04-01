Chauves souris, la magie de la nuit

Parking du Grand Rocher Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-10-27 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-23 2026-10-27

Venez observer et écouter les chauves-souris, animaux emblématiques de la nuit, lors d’une animation familiale et ludique pour mieux connaître ses animaux, leur mode de vie et leurs rôles.

Prévoir chaussures adaptées et lampe si possible Sentier avec un peu de dénivelé.

Réservation obligatoire. .

Parking du Grand Rocher Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 06 82 08

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English :

L’événement Chauves souris, la magie de la nuit Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose