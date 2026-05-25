chavande et feu d’artifice Gruey-lès-Surance
chavande et feu d’artifice Gruey-lès-Surance samedi 20 juin 2026.
Gruey-lès-Surance
chavande et feu d’artifice
place du village Gruey-lès-Surance Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Repas dansant organisé par le comité des fêtes sur réservation pour la profiter de la Chavande et du feu d’artificeTout public
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place du village Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est +33 7 82 60 28 42
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English :
Meal and dance organized by the Comité des fêtes (reservations required) to enjoy the Chavande and fireworks
L’événement chavande et feu d’artifice Gruey-lès-Surance a été mis à jour le 2026-05-25 par OT EPINAL ET SA REGION