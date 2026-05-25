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chavande et feu d’artifice Gruey-lès-Surance

chavande et feu d’artifice Gruey-lès-Surance samedi 20 juin 2026.

Adresse : place du village

Ville : 88240 Gruey-lès-Surance

Département : Vosges

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Gruey-lès-Surance

chavande et feu d’artifice

place du village Gruey-lès-Surance Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Repas dansant organisé par le comité des fêtes sur réservation pour la profiter de la Chavande et du feu d’artificeTout public
0  .

place du village Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est +33 7 82 60 28 42 

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English :

Meal and dance organized by the Comité des fêtes (reservations required) to enjoy the Chavande and fireworks

L’événement chavande et feu d’artifice Gruey-lès-Surance a été mis à jour le 2026-05-25 par OT EPINAL ET SA REGION