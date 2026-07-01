Chaville fait son cinéma, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

Chaville fait son cinéma Samedi 4 juillet, 22h00 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T22:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:45:00+02:00

Fin : 2026-07-04T22:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:45:00+02:00

Cinéma en plein air avec la projection du Robot sauvage, un film d’animation des studios Dreamworks

Pour clore en beauté cette journée festive et artistique, les visiteurs seront invités à venir pique-niquer sur l’herbe avant de profiter à la tombée de la nuit d’une séance de cinéma en plein air avec la projection du Robot sauvage (à partir de 6 ans). Ce film d’animation suit le voyage d’un robot – l’unité ROZZUM 7134, “Roz” en abrégé – qui, après avoir fait naufrage sur une île, doit apprendre à s’adapter à son nouvel environnement et à établir des relations avec les animaux qui y vivent, tout en devenant la mère adoptive d’un oison orphelin qu’elle nommera Joli-Bec.

Une histore d’apprentissage classique, mais pour laquelle le studio Dreamworks révolutionne encore les techniques d’animation. Superbe !

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Cinéma en plein air avec la projection du film “Le Robot sauvage”, une fable écologique d’anticipation au graphisme époustouflant. cinéma en plein air animation

©villedechaville