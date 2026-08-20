Chavoires et son passé viticole au fil de la généalogie d’une famille, Les Pensières, Veyrier-du-Lac

Informations pratiques

Chavoires et son passé viticole au fil de la généalogie d’une famille Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Les Pensières Haute-Savoie

limité à 20 personnes par visite, inscription obligatoire à partir du 1er septembre à l’office du tourisme, carte identité obligatoire, bon marcheur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Promenade au départ du parking de la fondation Mèrieux, domaine des Pensières, direction Chavoires, un détour par le port puis entre les maison typiques nous grimperons voir la dernière vigne du hameau. Le circuit découverte continue avec la visite d’une authentique cave, l’atelier d’un peintre connu. Retour à la fondation où nous découvrirons le poster retraçant la généalogie d’une famille de vigneron, agrémenté par les faits marquants de l’histoire de Chavoires.

Les Pensières Les Pensières allée Jean-Jacques Rousseau 74290 Veyrier-du-Lac Veyrier-du-Lac 74290 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 45 00 33 https://veyrier-patrimoine.net [{« type »: « phone », « value »: « 0450450033 »}] Le hameau de Chavoires a une riche tradition viticole, la visite exceptionnelle d’une ancienne cave d’une famille de vignerons. parking et arrêt bus à proximité

Promenade au départ du parking de la fondation Mèrieux, domaine des Pensières, direction Chavoires, un détour par le port puis entre les maison typiques nous grimperons voir la dernière vigne du Le à…

©Hubert Sautier