Cheb in situ Filipe Lourenço|Festival Nomadanse – Lieu-dit Saint-Antoine Lanrivain, 1 juin 2025 16:00, Lanrivain.

Côtes-d’Armor

Cheb in situ Filipe Lourenço|Festival Nomadanse Lieu-dit Saint-Antoine Hameau de Saint-Antoine Lanrivain Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-01 16:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Filipe Lourenço réunit deux danseurs et un musicien pour une création où la musique précède le mouvement. Inspirée des traditions musicales du Maghreb et enrichie par des influences pop, rock et électro, la composition sonore devient le moteur du geste.

Org. Danse à tous les étages, La Grande Boutique, Lieux mouvants .

Lieu-dit Saint-Antoine Hameau de Saint-Antoine

Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne

