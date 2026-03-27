Cheb Mami Le Dôme Marseille 4e Arrondissement
Cheb Mami Le Dôme Marseille 4e Arrondissement vendredi 3 avril 2026.
Cheb Mami
Vendredi 3 avril 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 49 – 49 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Après une longue absence, la légende du raï fait son grand retour, pour un concert exceptionnel intitulé La légende au Dôme .
Véritable icône de la musique maghrébine et internationale, Cheb Mami a fait vibrer des millions de fans à travers le monde avec des titres cultes comme Desert Rose , Le raï c’est chic , ou Parisien du Nord . Aujourd’hui, il revient là où tout a commencé, face à son public, pour une soirée unique sous le signe de l’émotion, de la nostalgie et de la fête.
Ce concert événement réunira toutes les générations autour de sa voix inimitable et de son énergie légendaire. .
Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
After a long absence, the Raï legend is back in the spotlight with a special concert entitled La légende au Dôme .
L’événement Cheb Mami Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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