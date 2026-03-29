Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets ! Jardin21 Paris

Animée par Hugo et Swann, cet après-midi sera dédié à des parties en libre service d’échecs, avec des croquis réalisés en direct, suivie d’un début de soirée au rythme des DJ sets de Swanndelamancha et El gordito & friends.

La friperie « Le Mépris » sera également présente pour vous ravir, avec une sélection de vêtements d’inspiration marine et militaire. Vous y trouverez des pièces iconiques marinières, denim, maille, issues de belles maisons ou d’archives, toujours avec une vraie qualité et une histoire ♡

15h – 18h : parties en libre service, plateaux de jeux à disposition ou possibilité d’emmener son propre plateau.

18h – 21h : DJ sets

15h – 18h30 : friperie « Le Mépris »

Line-up :

Swanndelamancha

El gordito & friends

Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

DJ sets : 15h – 21h

Entrée libre du jardin.

Amateurs et amatrices ou initié.es, venez profiter d’une après-midi partagée : parties d’échecs, friperie, et DJ sets !

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T21:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/check-and-mates-jeux-dechecs-dj-sets-x-jardin21/form



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