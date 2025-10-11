Checkpoint Prayssas

Checkpoint Prayssas samedi 11 octobre 2025.

Checkpoint

Salle des Fêtes Prayssas Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

– Vide-greniers gaming & pop culture

– Freeplay sur consoles (Mario Kart 8, It Takes Two) et jeux de société à volonté

– Tournois multiconsole sur Mario Party avec de nombreux lots à gagner

– Blind test, live guitare & chant (Expedition 33, Princesse Mononoké, Le Seigneur des Anneaux)

– Expositions, atelier PEGI, immersion en VR et rencontre avec une game writer

– Espace restauration .

Salle des Fêtes Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.arcades@gmail.com

