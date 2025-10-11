Checkpoint Prayssas
Checkpoint Prayssas samedi 11 octobre 2025.
Salle des Fêtes Prayssas Lot-et-Garonne
– Vide-greniers gaming & pop culture
– Freeplay sur consoles (Mario Kart 8, It Takes Two) et jeux de société à volonté
– Tournois multiconsole sur Mario Party avec de nombreux lots à gagner
– Blind test, live guitare & chant (Expedition 33, Princesse Mononoké, Le Seigneur des Anneaux)
– Expositions, atelier PEGI, immersion en VR et rencontre avec une game writer
– Espace restauration .
Salle des Fêtes Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.arcades@gmail.com
