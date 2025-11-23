Cheers Up Dance Place de la République Limoges

Cheers Up Dance

Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Compagnie de danseuses et d’acrobates survoltés pour tous les événements !

Basés à Paris, ils se déplacent dans toute la France depuis plus de 8 ans. Ils sont reconnus pour leurs talents d’animation sur les plateaux TV, les événements d’entreprises, et surtout les terrains sportifs… Vous les retrouvez sur les plus prestigieuses rencontres de tout l’hexagone et aujourd’hui ils sont ici pour vous au Marché de Noël de Limoges pour vous enchanter avec leur parade de Noël. .

Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

