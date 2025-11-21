Cheese ! On vous offre la photo Munster

Cheese ! On vous offre la photo

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-22 2025-12-24

Venez vous faire tirer le portrait sur le marché de Noël de Munster dans un beau décor montagnard !

La ville de Munster et l’Office de Tourisme, en partenariat avec Photoval vous offre la photo de votre famille dans un décor montagnard, sur le Marché de Noël de Munster. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Come and have your picture taken at the Munster Christmas market in a beautiful mountain setting!

German :

Lassen Sie sich auf dem Weihnachtsmarkt von Munster in einer schönen Bergkulisse porträtieren!

Italiano :

Venite a farvi ritrarre al mercatino di Natale di Munster in una splendida cornice di montagna!

Espanol :

Venga a hacerse un retrato en el mercado navideño de Munster, en un precioso entorno de montaña

