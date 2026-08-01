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AGENDA · Douarnenez

Cheese Party Le Brie du Marin Douarnenez

vendredi 14 août 2026 · Le Brie du Marin · Douarnenez

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Brie du Marin
Adresse
19 Quai de l'Yser
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Cheese Party

Le Brie du Marin 19 Quai de l’Yser Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 01:00:00

Date(s) :
2026-08-14

18h30 OUVERTURE DU BAR ET DU SERVICE FROID
19h00 DÉBUT DES SANDWICHS RACLETTE !!!
22h30 APRÈS LE REPAS CONCOURS DE DÉGUISEMENT
1h00 DERNIÈRE DANSE tous ensemble avec Simon aux platines   .

Le Brie du Marin 19 Quai de l’Yser Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 76 19 79 

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English :

L’événement Cheese Party Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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