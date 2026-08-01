AGENDA · Douarnenez
Cheese Party Le Brie du Marin Douarnenez
vendredi 14 août 2026 · Le Brie du Marin · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Cheese Party
Le Brie du Marin 19 Quai de l’Yser Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 01:00:00
Date(s) :
2026-08-14
18h30 OUVERTURE DU BAR ET DU SERVICE FROID
19h00 DÉBUT DES SANDWICHS RACLETTE !!!
22h30 APRÈS LE REPAS CONCOURS DE DÉGUISEMENT
1h00 DERNIÈRE DANSE tous ensemble avec Simon aux platines .
Le Brie du Marin 19 Quai de l’Yser Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 76 19 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cheese Party Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Atelier Partez à la découverte des algues marines Port-musée Douarnenez 11 août 2026
- Balade contée de l’été avec Mirettes Ecoutilles Les Plomarc’h Douarnenez 11 août 2026
- Visite guidée de l’île Tristan Cale du guet Douarnenez 12 août 2026
- Visite guidée du port de pêche Terre Plein du Port de pêche Douarnenez 12 août 2026
- Île Tristan Ile Ouverte Cale du Guet Douarnenez 12 août 2026