Cheese Party Le Brie du Marin Douarnenez

vendredi 14 août 2026 · Le Brie du Marin · Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Cheese Party

Le Brie du Marin 19 Quai de l’Yser Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 01:00:00

Date(s) :

2026-08-14

18h30 OUVERTURE DU BAR ET DU SERVICE FROID

19h00 DÉBUT DES SANDWICHS RACLETTE !!!

22h30 APRÈS LE REPAS CONCOURS DE DÉGUISEMENT

1h00 DERNIÈRE DANSE tous ensemble avec Simon aux platines .

Le Brie du Marin 19 Quai de l’Yser Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 76 19 79

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English :

L’événement Cheese Party Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ