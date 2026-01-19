Cheetah, soirée de clôture Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement

Cheetah, soirée de clôture

Samedi 7 février 2026 à partir de 22h30. Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 22:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Cheetah investit le BNM pour clôturer cette édition de Parallèle ! DJ set

Dj et curatrice culturelle, Cheetah est une artiste protéiforme qui a pour sujet principal les créativités afro diasporiques. Elle est à l’initiative du média Black Square (@blk.sqr) et des événements Cheetah Experience. .

Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

Cheetah takes over the BNM to close this year’s Parallèle! DJ set

