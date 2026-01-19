Cheetah, soirée de clôture Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement
Cheetah, soirée de clôture Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement samedi 7 février 2026.
Cheetah, soirée de clôture
Samedi 7 février 2026 à partir de 22h30. Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement
Début : 2026-02-07 22:30:00
2026-02-07
Cheetah investit le BNM pour clôturer cette édition de Parallèle ! DJ set
Dj et curatrice culturelle, Cheetah est une artiste protéiforme qui a pour sujet principal les créativités afro diasporiques. Elle est à l’initiative du média Black Square (@blk.sqr) et des événements Cheetah Experience. .
billetterie@plateformeparallele.com
Cheetah takes over the BNM to close this year’s Parallèle! DJ set
