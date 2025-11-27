CHEF D’ENTREPRISE : DU RÊVE À LA RENTABILITÉ l’Estrade Bordeaux

CHEF D’ENTREPRISE : DU RÊVE À LA RENTABILITÉ Jeudi 27 novembre, 20h00 l’Estrade Gironde

Tarif plein: 18€/ Tarif réduit: 15€

Début : 2025-11-27T20:00:00+01:00 – 2025-11-27T21:30:00+01:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00+01:00 – 2025-11-27T21:30:00+01:00

Chef d’entreprise : du rêve à la rentabilité

Vous pensiez qu’être chef d’entreprise, c’était la liberté ?

C’est aussi la compta, l’URSSAF, les salariés, les clients, les fournisseurs… et parfois… les insomnies.

Dans ce seul-en-scène à mi-chemin entre stand-up et introspection, Nicolas raconte avec humour et vérité la vie (pas toujours glamour) d’un dirigeant.

De la fiche de poste absurde du créateur d’entreprise à la quête de sens du chef d’orchestre débordé, il met des mots — et des rires — sur ce que vivent tous ceux qui ont un jour eu le courage de se lancer.

Entre rires, émotions et prises de conscience, cette conférence-spectacle vous emmène du rêve à la rentabilité, en passant par l’essentiel : la vision, les valeurs, la passion et… un peu de bon sens.

Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, ou juste curieux de comprendre ce qui se cache derrière les “success stories”, préparez-vous à passer un moment inspirant, et terriblement vrai.

Ouverture des portes : 19h00

Début du spectacle et fermeture des portes : 20h00

L’Estrade, 137 Rue des terres de borde, 33800 Bordeaux

