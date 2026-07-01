Cheffes sur Art Cheffes

Informations pratiques

Cheffes

Cheffes sur Art

Val St Suplice Cheffes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Déambulation artistique Cheffes sur Art’ . Une balade ludique dans la ville de Cheffes, pour se mettre dans la peau d’un artiste !

Pour la 4e édition, la municipalité de Cheffes organise une déambulation artistique intitulée Cheffes sur Art’ où le village est transformé en une galerie à ciel ouvert, vivante et surprenante.

Balade libre artistique dans le village de 10h à 19h.

Au sein de nombreux lieux d’exposition disséminés dans tout le village, les artistes exposeront leurs œuvres dans des jardins et maisons cheffoises, ainsi qu’à la Chapelle Notre Dame des Eaux, dans certains locaux municipaux, cour d’école, bords de Sarthe… autant de lieux du quotidien qui se métamorphosent en espaces d’exposition éphémères, investis par 56 artistes aux univers aussi riches que variés. De nombreuses disciplines artistiques sont représentées peinture, sculpture, céramique, illustration, photographie, enluminure, création d’objets d’art, de mode, artisanat d’art… les disciplines représentées témoignent d’une belle diversité de styles et de savoir-faire.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations vous attendent démonstration artistiques, ateliers créatifs, une grande fresque collective dans la cour de l’école Camille Fasilleau, à laquelle petits et grands pourront participer.

Ce qui fait toute la magie de Cheffes sur Art’, c’est avant tout la rencontre. Les artistes sont présents aux côtés de leurs œuvres et prennent plaisir à partager leur démarche, leurs sources d’inspiration, leurs techniques. Une parenthèse rare pour comprendre ce qui se cache derrière une création et peut-être repartir avec un coup de cœur.

Restauration sur place.

Entrée libre et gratuite. .

Val St Suplice Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 61 41

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English :

Artistic walk Cheffes sur Art . A playful walk in the city of Cheffes, to put yourself in the shoes of an artist!

L’événement Cheffes sur Art Cheffes a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe