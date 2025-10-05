CHEFS-D’OEUVRE BAROQUES À LA BOUGIE – EGLISE SAINT-AMBOISE – PARIS Paris

CHEFS-D’OEUVRE BAROQUES À LA BOUGIE – EGLISE SAINT-AMBOISE – PARIS Paris jeudi 11 décembre 2025.

CHEFS-D’OEUVRE BAROQUES À LA BOUGIE Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE SAINT-AMBOISE DE PARIS SACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :CHEFS-D’OEUVRE BAROQUES À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Plongez dans une soirée baroque éclatante et majestueuse, illuminée à la bougie !L’Ensemble Sprezzatura revisite les plus célèbres chefs-d’œuvre baroques anglais, français et italiens, pour le plus grand plaisir de nos oreilles ! Le contre-ténor Sébastien Fournier, à la maîtrise absolue de son vibrato, fait résonner une voce plana inoubliable, dialoguant avec finesse avec les envolées des voix aiguës. Une célébration accessible et vibrante du répertoire baroque, dans un écrin patrimonial pluricentenaire. À la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans un instant hors du temps.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINT-AMBOISE – PARIS 71 BIS BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75