Chefs d’oeuvre de la Guitare Espagnole Capbreton samedi 4 octobre 2025.

Capbreton Landes

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-04

2025-10-04

Ambassadeur et. magicien de la guitare ,Philippe Cornier est de retour !!

interprète sensible et fougueux, ses concerts sont des moments de grâce hors du temps !

Pas d’expression théâtrale, de grands mouvements, mais Philippe Cornier joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare.

Son programme est d’une variété passionnante ,alliant musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury, Obni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, dans la Cathédrale d’Aix en Provence ou dans l’Abbaye de Conques….

il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier.

au programme; Albéniz, Turina, Falla, Bach .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 12 04 86

English : Chefs d’oeuvre de la Guitare Espagnole

Ambassador and magician of the guitar, Philippe Cornier is back!

a sensitive and spirited performer, his concerts are timeless moments of grace!

German : Chefs d’oeuvre de la Guitare Espagnole

Philippe Cornier, der Botschafter und Zauberer der Gitarre, ist wieder da!

seine Konzerte sind zeitlose Momente der Gnade!

Italiano :

Ambasciatore e mago della chitarra, Philippe Cornier è tornato!

interprete sensibile e pieno di spirito, i suoi concerti sono momenti di grazia senza tempo!

Espanol : Chefs d’oeuvre de la Guitare Espagnole

Embajador y mago de la guitarra, Philippe Cornier está de vuelta

intérprete sensible y enérgico, ¡sus conciertos son momentos de gracia atemporales!

