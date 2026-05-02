CHEIKH ABDOU & CHEB MOURAD, Le Rocher de Palmer, Cenon

CHEIKH ABDOU & CHEB MOURAD Samedi 2 mai, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 49.8€ | Tarif Unique : 39.8€ | Tarif PMR/PSH : 16.8€ | Tarif Unique : 29.8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00

« Reconnus pour leurs voix authentiques, leur énergie scénique et leur proximité avec le public, les deux chanteurs promettent une performance intense et généreuse, mêlant tradition, émotion et ambiance festive dans le pur style « Madadhat ».

Cette soirée s’annonce comme un moment unique de partage et de convivialité, réunissant les passionnés de musique autour d’un spectacle de qualité, dans une atmosphère chaleureuse, rythmée et mémorable. »

Organisé par Les Instants Précieux

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/cheikh-abdou-cheb-mourad-02052026-1830 »}]

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