CHEMAN EN FÊTE Château de Cheman Blaison-Saint-Sulpice

Blaison-Saint-Sulpice

CHEMAN EN FÊTE

Château de Cheman 159 Route de la Croix Piron Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le vendredi 19 juin, le Château de Cheman vous invite à sa soirée estivale Cheman en fête !

Le vendredi 19 juin, le Château de Cheman vous invite à sa soirée estivale Cheman en fête !

L’animation sera assurée par le groupe irlandais Gentraige, qui vous fera vibrer avec ses mélodies traditionnelles et son énergie contagieuse.

Une restauration sur place est prévue grâce au food truck La Bonne Breizh et de bonnes pâtisseries vous attendent avec La Tanière de Karine.

Notre bar à vin sera également à disposition ; l’occasion de découvrir notre Spritz Cheman et nos vins.

Que vous soyez seul(e), accompagné(e), en famille ou entre amis, vous êtes les bienvenu(e)s !

Entrée libre.

Début des festivités 18h

Fin de la soirée 22h .

Château de Cheman 159 Route de la Croix Piron Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 64 09 70 infos@chateau-cheman.com

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English :

On Friday June 19th, Château de Cheman invites you to its summer party Cheman en fête !

L’événement CHEMAN EN FÊTE Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages