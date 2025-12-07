Chémar de Noël #4 Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 12:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Évènement proposé par Le Crayon De Bois et La Générale, maison du projet de la Caserne Mellinet, les 5, 6 et 7 décembre 2025 : Trois jours de fête, 70 artistes et artisans, ateliers enfants, musique, chorales, soirées festives et blind tests… Le tout dans trois lieux du quartier Mellinet :La Générale : 31 rue Gabrielle Le Pan de LignyLes Petites Écuries : 1-4 square Mathurin MéheutICI Nantes : 24 rue de la Mitrie VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2025 – OUVERTURE FESTIVELieux : Les Petites Écuries & ICI Nantes17h – 20h : Soirée d’ouverture festive18h – Animation musicale18h30 – Atelier peinture sur céramique par Anaïs rousseau du tiers lieu Les Mains LibreStand galettesAmbiance chaleureuse pour lancer le week-end ! SAMEDI 6 DÉCEMBRE 202514h à 19h – Ouverture des stands dans les 3 lieux14h à 16h – Ateliers enfant en libre accès (La Générale)14h à 16h – Reporters Coup de Cœur – Musée des Enfants – Les enfants interviewent les artistes, votent pour leur favori, et les gagnants exposeront au Musée en 2027 – Infos & inscriptions : HelloAsso du musée des enfants16h à 18h – La Boom de Tiamat – Mix jeune public – Avec La fée Punkette — contes punk, scène ouverte et improvisations musicales pour faire participer les enfants ! La Générale19h – Début de la soirée festive à La Générale :19h – Chorale “Arrivée d’air Show” – Variété française, bossa nova, pop, gospel, world20h à 22h – BarbaQuizz – Blind test déjanté – Un blind test explosif et fait maison, avec vrais buzzers et manches funs et surprenantes22h à 0h – DJ set – DJ l’Habitant – Un DJ set comme une décoction musicale : un cocktail d’ambiances chaudes, grooves et surprises sonores. DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2025Lieux : La Générale & ICI Nantes12h à 18h – Stands des artistes & artisans13h à 15h – Atelier artistique avec Pierre Lambot – Atelier symétrie : motifs, mandalas, motifs, et jeux graphiques pour créer des compositions hypnotiques.- La Générale16h – Chorale : Le chant des olivettes – La Générale18h – Fermeture des stands

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0621884499 https://linktr.ee/lecrayondebois