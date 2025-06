Chemin Chantant – Stade Nizerolles 20 juin 2025 10:30

Allier

Chemin Chantant Stade 1 D7 Nizerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 10:30:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Deux musiciens randonneurs suivent la Via Sancti Martini à la rencontre des villages… Journée étape à Nizerolles, le 20 juin

.

Stade 1 D7

Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 00 nizart@nizart.fr

English :

Two musician hikers follow the Via Sancti Martini to discover the villages… Stage day at Nizerolles, June 20

German :

Zwei Musiker wandern entlang der Via Sancti Martini und treffen dabei auf Dörfer… Etappentag in Nizerolles, 20. Juni

Italiano :

Due escursionisti musicisti seguono la Via Sancti Martini per scoprire i villaggi… Giornata di tappa a Nizerolles, 20 giugno

Espanol :

Dos músicos excursionistas recorren la Via Sancti Martini para descubrir los pueblos… Jornada escénica en Nizerolles, 20 de junio

L’événement Chemin Chantant Nizerolles a été mis à jour le 2025-06-11 par Vichy Destinations