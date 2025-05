Chemin d’art sacré Sophie et Laurent Weigel – Ebersmunster, 30 mai 2025 09:00, Ebersmunster.

Chemin d'art sacré Sophie et Laurent Weigel Rue du Général Leclerc Ebersmunster

Vendredi 2025-05-30 09:00:00

2025-10-15 18:00:00

Résurgence de Sophie et Laurent Weigel reproductions d’images photographiques réalisées en cyanotype.

Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette la semence en terre qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. (Mc 4, 26-27)

Dans les profondeurs de la terre repose le bulbe à fleurs. À première vue, il semble inerte, une simple enveloppe rugueuse enfouie sous le sol. Pourtant, en lui sommeille une puissance insoupçonnée celle de la renaissance. Après avoir traversé l’hiver, saison du repos et de l’apparente mort, il se réveille avec l’arrivée du printemps. Dans un élan vital, il déploie ses premières pousses, puis s’élève, porteur de couleurs et de parfums. Chaque floraison est une victoire sur l’oubli, une promesse tenue par la nature que, même après le repli et l’ombre, la lumière et la vie triomphent toujours. Ce cycle perpétuel fait du bulbe un symbole universel de renouveau. Il rappelle les mythes anciens de résurrection et s’accorde avec les grandes croyances qui célèbrent le retour à la vie. Dans les jardins et les champs, il incarne l’espoir, la persévérance et la capacité à se transformer après l’adversité. Ainsi, le bulbe à fleurs nous enseigne une leçon précieuse la renaissance n’est pas un miracle soudain, mais le fruit d’une patience silencieuse, d’une force cachée qui se prépare à éclore au moment opportun. 0 .

Rue du Général Leclerc

Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 45 47 52 chemin.artsacre@gmail.com

English :

« Resurgence » by Sophie and Laurent Weigel: reproductions of cyanotype photographic images

German :

« Résurgence » von Sophie und Laurent Weigel: Reproduktionen von mit Cyanotypie hergestellten fotografischen Bildern

Italiano :

« Resurgence » di Sophie e Laurent Weigel: riproduzioni di fotografie in cianotipia

Espanol :

« Resurgimiento » de Sophie y Laurent Weigel: reproducciones de fotografías cianotipadas

