Chemin de Croix en musique Eglise Notre Dame au Cierge Épinal

Chemin de Croix en musique

Eglise Notre Dame au Cierge Avenue maréchal de Lattre Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 12:30:00

fin : 2026-04-03 13:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Chemin de Croix actualisé et en musique

En ce vendredi saint, pendant la pause de midi, possibilité de suivre le Chemin de Croix à l’église Notre Dame au Cierge d’Epinal, avenue maréchal de Lattre.

Au fil des 14 stations du chemin de croix des Malades de Lourdes, qui seront projetées sur grand écran, on pourra méditer un texte de Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, ancien éducateur spécialisé. Au grand orgue, Jérémy Marchal fera entendre des morceaux qu’il a spécialement composés pour l’occasion. Une manière originale de vivre le Chemin de Croix.Tout public

0 .

Eglise Notre Dame au Cierge Avenue maréchal de Lattre Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 83 32 94 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Updated Way of the Cross with music

This Good Friday, during the lunch break, you can follow the Way of the Cross at Notre Dame au Cierge church in Epinal, avenue maréchal de Lattre.

The 14 stations of the Way of the Cross of the Sick of Lourdes will be projected onto a large screen, and will feature a meditation on a text by Jean-Marie Petitclerc, a Salesian priest and former specialist educator. On the grand organ, Jérémy Marchal will play pieces he has composed especially for the occasion. An original way to experience the Way of the Cross.

L’événement Chemin de Croix en musique Épinal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT EPINAL ET SA REGION