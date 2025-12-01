Chemin de fer Charente LImousine Le train du Père Noël Confolens

Chemin de fer Charente LImousine Le train du Père Noël Confolens dimanche 21 décembre 2025.

Chemin de fer Charente LImousine Le train du Père Noël

la gare Confolens Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21 2025-12-23

Venez rencontrez le Père-Noël à bord de l’expresse Charente Limousine ( goûter et animations à bord)
Avec l’arrivée du Père-Noël à mi-parcours
  .

la gare Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64  velorail16@orange.fr

English :

Come and meet Santa on board the Charente Limousine express train (snacks and entertainment on board)
With Santa’s arrival halfway through the journey

L’événement Chemin de fer Charente LImousine Le train du Père Noël Confolens a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Charente Limousine