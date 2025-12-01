Chemin de fer Charente LImousine Le train du Père Noël Confolens
Chemin de fer Charente LImousine Le train du Père Noël
la gare Confolens Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Réservation obligatoire
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21 2025-12-23
Venez rencontrez le Père-Noël à bord de l’expresse Charente Limousine ( goûter et animations à bord)
Avec l’arrivée du Père-Noël à mi-parcours
la gare Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64 velorail16@orange.fr
English :
Come and meet Santa on board the Charente Limousine express train (snacks and entertainment on board)
With Santa’s arrival halfway through the journey
