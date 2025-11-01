Chasse aux oeufs au train de Rillé Rillé

Chasse aux oeufs au train de Rillé Rillé dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs au train de Rillé

LE LAC D49 Rillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 16:00:00
fin : 2026-04-05 16:45:00

Date(s) :
2026-04-05

  .

LE LAC D49 Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 99 06 36  contact@aecfm.fr

English :

L’événement Chasse aux oeufs au train de Rillé Rillé a été mis à jour le 2025-11-28 par ADT 37