Chasse aux oeufs au train de Rillé

LE LAC D49 Rillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05 16:45:00

Date(s) :

2026-04-05

.

LE LAC D49 Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 99 06 36 contact@aecfm.fr

English :

L’événement Chasse aux oeufs au train de Rillé Rillé a été mis à jour le 2025-11-28 par ADT 37