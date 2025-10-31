CHEMIN DE LA PEUR Guzargues

CHEMIN DE LA PEUR Guzargues vendredi 31 octobre 2025.

CHEMIN DE LA PEUR

D26 Guzargues Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’événement le plus terrifiant de l’année revient pour une nouvelle édition encore plus intense ! Une balade nocturne immersive pleine de mystères et de frissons vous attend, avec bar à vin, cocktails et foodtruck dans une ambiance festive. Départs toutes les dix minutes et déguisements conseillés pour une expérience inoubliable. Places limitées réservez vite !

L’événement le plus terrifiant de l’année revient pour une nouvelle édition encore plus intense ! Une balade nocturne immersive pleine de mystères et de frissons vous attend, avec bar à vin, cocktails et foodtruck dans une ambiance festive. Départs toutes les dix minutes et déguisements conseillés pour une expérience inoubliable. Places limitées réservez vite ! .

D26 Guzargues 34820 Hérault Occitanie +33 6 22 29 51 21 domaine@la-triballe.com

English :

The most terrifying event of the year returns for a new, even more intense edition! An immersive nocturnal stroll full of mystery and thrills awaits you, with wine bar, cocktails and foodtruck in a festive atmosphere. Departures every ten minutes and disguises recommended for an unforgettable experience. Places are limited: book early!

German :

Die gruseligste Veranstaltung des Jahres kehrt mit einer neuen, noch intensiveren Ausgabe zurück! Es erwartet Sie ein immersiver Abendspaziergang voller Geheimnisse und Schauer, mit Weinbar, Cocktails und Foodtruck in einer festlichen Atmosphäre. Abfahrten alle zehn Minuten und Verkleidungen werden für ein unvergessliches Erlebnis empfohlen. Begrenzte Plätze: Reservieren Sie schnell!

Italiano :

L’evento più terrificante dell’anno torna per un’altra edizione ancora più intensa! Vi aspetta una coinvolgente passeggiata notturna ricca di mistero e brividi, con wine bar, cocktail e foodtruck in un’atmosfera di festa. Partenze ogni dieci minuti e travestimenti consigliati per un’esperienza indimenticabile. I posti sono limitati: prenotate in anticipo!

Espanol :

El evento más terrorífico del año vuelve para otra edición aún más intensa Le espera un inmersivo paseo nocturno lleno de misterio y emociones, con bar de vinos, cócteles y foodtruck en un ambiente festivo. Salidas cada diez minutos y disfraces recomendados para una experiencia inolvidable. Plazas limitadas: ¡reserve pronto!

L’événement CHEMIN DE LA PEUR Guzargues a été mis à jour le 2025-10-15 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP