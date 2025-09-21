Chemin de mémoire – Monistrol et la Haute-Loire pendant la Seconde Guerre mondiale Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire

Chemin de mémoire – Monistrol et la Haute-Loire pendant la Seconde Guerre mondiale Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit – Sur réservation à l’Office de Tourisme au 04 71 66 03 14

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une visite pour découvrir les sites et lieux en relation avec la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la place Néron de Monistrol. Avec Richard Crespy, membre de la société d’Histoire.

04 71 66 03 14

