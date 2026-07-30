Informations pratiques

Luc

CHEMIN DE SOI

La Maguelone Luc Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-03

Stage proposé par Corps Y Cosmos.

Corps, souffle, conscience.

Habiter le corps, Libérer le souffle, Eveiller la conscience.

Immersion dans sa véritable nature.

Inscription obligatoire.

Stage proposé par Corps Y Cosmos.

Corps, souffle, conscience.

Habiter le corps, Libérer le souffle, Eveiller la conscience.

Immersion dans sa véritable nature.

Inscription obligatoire. .

La Maguelone Luc 48250 Lozère Occitanie +33 6 80 99 55 25 corpsycosmos@gmail.com

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English :

Workshop offered by Corps Y Cosmos.

Body, breath, consciousness.

Inhabiting the body, freeing the breath, awakening consciousness.

An immersion into one’s true nature.

Registration required.

L’événement CHEMIN DE SOI Luc a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT Langogne