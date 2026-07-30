CHEMIN DE SOI Luc
jeudi 3 septembre 2026 · Luc
Informations pratiques
Luc
CHEMIN DE SOI
La Maguelone Luc Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-03
Stage proposé par Corps Y Cosmos.
Corps, souffle, conscience.
Habiter le corps, Libérer le souffle, Eveiller la conscience.
Immersion dans sa véritable nature.
Inscription obligatoire.
Stage proposé par Corps Y Cosmos.
Corps, souffle, conscience.
Habiter le corps, Libérer le souffle, Eveiller la conscience.
Immersion dans sa véritable nature.
Inscription obligatoire. .
La Maguelone Luc 48250 Lozère Occitanie +33 6 80 99 55 25 corpsycosmos@gmail.com
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English :
Workshop offered by Corps Y Cosmos.
Body, breath, consciousness.
Inhabiting the body, freeing the breath, awakening consciousness.
An immersion into one’s true nature.
Registration required.
L’événement CHEMIN DE SOI Luc a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT Langogne