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AGENDA · Luc

CHEMIN DE SOI Luc

jeudi 3 septembre 2026 · Luc

CHEMIN DE SOI Luc

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
La Maguelone
Ville
48250 Luc
Département
Lozère
Tarif
Adulte

Luc

CHEMIN DE SOI

La Maguelone Luc Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-03

Stage proposé par Corps Y Cosmos.
Corps, souffle, conscience.
Habiter le corps, Libérer le souffle, Eveiller la conscience.
Immersion dans sa véritable nature.
Inscription obligatoire.
Stage proposé par Corps Y Cosmos.
Corps, souffle, conscience.
Habiter le corps, Libérer le souffle, Eveiller la conscience.
Immersion dans sa véritable nature.
Inscription obligatoire.   .

La Maguelone Luc 48250 Lozère Occitanie +33 6 80 99 55 25  corpsycosmos@gmail.com

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English :

Workshop offered by Corps Y Cosmos.
Body, breath, consciousness.
Inhabiting the body, freeing the breath, awakening consciousness.
An immersion into one’s true nature.
Registration required.

L’événement CHEMIN DE SOI Luc a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT Langogne