Chemin de terre | Le Mois du film documentaire l’Archipel Fouesnant

l'Archipel Fouesnant

La grande fête du cinéma documentaire fait étape dans le Pays fouesnantais.

Chemin de terre

de Simon Desjobert

2025 1h06

Dans les ateliers à moitié désaffectés du chemin de fer éthiopien, les cheminots Goshou, Berhanu et Basha, tentent de maintenir leur machine en vie au quotidien.

Pour parcourir les 207 kilomètres du trajet à travers le désert, il faut plus de dix heures, parfois plus. Parfois, le train ne part pas.

À deux pas, une nouvelle ligne électrifiée construite par la Chine menace de faire tomber dans l’oubli cette ligne historique.

La projection du film documentaire (au sein de la salle de spectacles) sera suivie d’un échange avec le réalisateur. .

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

