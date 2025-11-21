Chemin de terre Mois du doc en présence du réalisateur Ti Flap Pouldergat

Chemin de terre Mois du doc en présence du réalisateur

Ti Flap 1 rue ar steir Pouldergat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Dans les ateliers à moitié désaffectés du chemin de fer éthiopien, les cheminots Goshou, Berhanu et Basha, tentent de maintenir leur machine en vie au quotidien. Pour parcourir les 207 kilomètres du trajet à travers le désert, il faut plus de dix heures, parfois plus. Parfois, le train ne part pas.

À deux pas, une nouvelle ligne électrifiée construite par la Chine menace de faire tomber dans l’oubli cette ligne historique.

En présence du réalisateur Simon Desjobert

Mois du documentaire coordonné par Daoulagad Breizh .

Ti Flap 1 rue ar steir Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 2 21 81 15 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chemin de terre Mois du doc en présence du réalisateur Pouldergat a été mis à jour le 2025-11-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ