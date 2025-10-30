Chemin de traverse TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Chemin de traverse TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 20:30 – 21:50

Gratuit : non 11 € ou 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur une scène d’un festival de rock ou dans un café-concert, guitare en bandoulière et le rock pour bannière.Mais c’est avec un costume de magicien que le nantais revient aujourd’hui sur les planches, pour un spectacle inédit où la musique, les accords de guitare, le rock et la pop ne sont jamais loin.Roman y raconte, aux détours de ses tours, avec tendresse, avec humour souvent, mais surtout avec beaucoup d’humilité, son parcours.Celui d’un musicien qui voulait devenir un jour magicien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est plutôt bien réussi !Écrit et interprété par Roman Gaume.1h20

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/