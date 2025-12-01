Chemin des anges Sickert

Chemin des anges

11 Rue Principale Sickert Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-01

fin : 2026-01-15

2025-12-01

Pour les fêtes, les anges s’invitent à Sickert et veillent sur le village, de jour comme de nuit. Suivez le petit parcours fléché (environ 1 km) au départ de la place de la mairie, et laissez-vous porter par l’ambiance paisible et lumineuse des rues décorées.

11 Rue Principale Sickert 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

For the festive season, the angels invite themselves to Sickert and watch over the village, day and night. Follow the short signposted route (approx. 1 km) from the Place de la Mairie, and let yourself be carried away by the peaceful, luminous atmosphere of the decorated streets.

German :

An den Feiertagen kommen die Engel nach Sickert und bewachen das Dorf bei Tag und bei Nacht. Folgen Sie der kurzen, ausgeschilderten Strecke (ca. 1 km), die am Rathausplatz beginnt, und lassen Sie sich von der friedlichen und leuchtenden Atmosphäre der geschmückten Straßen tragen.

Italiano :

Per le festività natalizie, gli angeli si invitano a Sickert per vegliare sul villaggio, giorno e notte. Seguite il breve percorso segnalato (circa 1 km) che parte da Place de la Mairie e lasciatevi trasportare dall’atmosfera tranquilla e luminosa delle strade decorate.

Espanol :

Con motivo de las fiestas, los ángeles se invitan a Sickert para vigilar el pueblo, de día y de noche. Siga el corto recorrido señalizado (aprox. 1 km) que parte de la Place de la Mairie, y déjese llevar por el ambiente tranquilo y luminoso de las calles decoradas.

