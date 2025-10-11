Chemin des artistes Alixan

Chemin des artistes Alixan samedi 11 octobre 2025.

Chemin des artistes

Salle polyvalente Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Chemin des artistes est de retour les 11 et 12 octobre dans 36 communes de Valence Romans Agglo !

.

Salle polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Chemin des artistes is back on October 11 and 12 in 36 communes of Valence Romans Agglo!

German :

Chemin des artistes ist am 11. und 12. Oktober wieder in 36 Gemeinden von Valence Romans Agglo!

Italiano :

La Chemin des artistes torna l’11 e il 12 ottobre in 36 città di Valence Romans Agglo!

Espanol :

¡Chemin des artistes vuelve los días 11 y 12 de octubre a 36 ciudades de Valence Romans Agglo!

L’événement Chemin des artistes Alixan a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme