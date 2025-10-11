Chemin des artistes Beaumont-lès-Valence
Chemin des artistes Beaumont-lès-Valence samedi 11 octobre 2025.
Chemin des artistes
Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
2025-10-11
Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile … Une diversité d’esthétiques et de disciplines à (re)découvrir près de chez vous !
En famille, entre amis,… (re)découvrez votre territoire !
Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Sculpture, painting, photography, drawing, digital arts, engraving, graffiti, stained glass, textile art? A diversity of aesthetics and disciplines to (re)discover near you!
With family or friends? (re)discover your region!
German :
Skulptur, Malerei, Fotografie, Zeichnung, digitale Kunst, Gravur, Graffiti, Glasmalerei, Textilkunst? Eine Vielfalt an Ästhetiken und Disziplinen, die Sie in Ihrer Nähe (wieder-)entdecken können!
Entdecken Sie Ihr Land mit der Familie oder mit Freunden (neu)!
Italiano :
Scultura, pittura, fotografia, disegno, arte digitale, incisione, graffiti, vetrate, arte tessile? Una vasta gamma di estetiche e discipline da (ri)scoprire vicino a voi!
In famiglia o con gli amici? (Ri)scoprite la vostra regione!
Espanol :
Escultura, pintura, fotografía, dibujo, arte digital, grabado, graffiti, vidrieras, arte textil.. Un amplio abanico de estéticas y disciplinas para (re)descubrir cerca de usted
En familia o entre amigos, ¡(re)descubra su región!
