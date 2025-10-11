Chemin des artistes Salle des fêtes Clérieux

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile … Une diversité d’esthétiques et de disciplines à (re)découvrir près de chez vous !

En famille, entre amis, (re)découvrez votre territoire !

Salle des fêtes Chemin de la Source Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Sculpture, painting, photography, drawing, digital arts, engraving, graffiti, stained glass, textile art? A diversity of aesthetics and disciplines to (re)discover near you!

With family or friends, (re)discover your region!

German :

Skulptur, Malerei, Fotografie, Zeichnung, digitale Kunst, Gravur, Graffiti, Glasmalerei, Textilkunst? Eine Vielfalt an Ästhetiken und Disziplinen, die Sie in Ihrer Nähe (wieder)entdecken können!

Entdecken Sie Ihr Land mit der Familie oder mit Freunden (neu)!

Italiano :

Scultura, pittura, fotografia, disegno, arte digitale, incisione, graffiti, vetrate, arte tessile? Una vasta gamma di estetiche e discipline da (ri)scoprire vicino a voi!

In famiglia o con gli amici, (ri)scoprite la vostra regione!

Espanol :

Escultura, pintura, fotografía, dibujo, arte digital, grabado, graffiti, vidrieras, arte textil.. Un amplio abanico de estéticas y disciplinas para (re)descubrir cerca de usted

En familia o entre amigos, ¡(re)descubra su región!

