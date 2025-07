Chemin des artistes Valence

Chemin des artistes Valence samedi 11 octobre 2025.

Chemin des artistes

Différents lieux dans l’agglomération Valence Drôme

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Avis aux amateurs d’art, chemin des artistes vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition !

Deux jours durant, 36 communes s’animent au gré des expositions et des animations des plus de 400 artistes sélectionnés pour l’occasion.

Différents lieux dans l’agglomération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 30 30 accueil@valenceromansagglo.fr

English :

Avis aux amateurs d?art, chemin des artistes vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition!

For two days, 36 towns and villages will come alive with exhibitions and events by over 400 artists selected for the occasion.

German :

Kunstliebhaber aufgepasst: Der Chemin des Artistes lädt Sie zu einer neuen Ausgabe ein!

Zwei Tage lang werden 36 Gemeinden durch die Ausstellungen und Veranstaltungen der mehr als 400 Künstler, die für diesen Anlass ausgewählt wurden, belebt.

Italiano :

Appello a tutti gli amanti dell’arte: il Chemin des Artistes è tornato!

Per due giorni, 36 città e villaggi si animeranno con le mostre e le attività di oltre 400 artisti selezionati per l’occasione.

Espanol :

Llamamiento a todos los amantes del arte: ¡vuelve el Chemin des Artistes!

Durante dos días, 36 ciudades y pueblos cobrarán vida con las exposiciones y actividades de más de 400 artistas seleccionados para la ocasión.

