Chemin des Arts Éloïse Baro Second souffle

11 Rue Saint-Eman Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-14

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-03-14

Avec Second souffle, Eloïse Baro invite à découvrir un univers où la mosaïque devient un langage poétique entre matière et mémoire.

Artiste plasticienne, elle compose ses œuvres à partir d’une alchimie singulière l’association de matériaux nobles et traditionnels marbre, verre, or avec des fragments issus du quotidien, souvent rejetés ou oubliés. Céramiques brisées, papiers usés, bois flottés, métaux rouillés, bijoux délaissés, ou objets intimes chargés d’histoires… tous ces éléments hétéroclites trouvent une nouvelle vitalité dans ses compositions. Par cette démarche, Eloïse Baro pratique l’upcycling ou surcyclage qui consiste à réutiliser des matériaux ou objets destinés à être jetés en les transformant en créations de qualité supérieure, porteuses d’une valeur esthétique et symbolique inédite. Chaque tableau devient ainsi une respiration nouvelle, un second souffle donné à la matière. .

11 Rue Saint-Eman Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Second souffle, Eloïse Baro invites us to discover a universe where mosaic becomes a poetic language between matter and memory.

L’événement Chemin des Arts Éloïse Baro Second souffle Chartres a été mis à jour le 2026-02-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES