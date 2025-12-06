Chemin des Arts Geneviève Bayle Consolation Chartres

Chemin des Arts Geneviève Bayle Consolation Chartres samedi 6 décembre 2025.

Chemin des Arts Geneviève Bayle Consolation

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2025-12-06

Lié aux émotions humaines et parfois aux événements d’actualité, le travail de Geneviève Bayle se nourrit de textes poétiques et de musiques polyphoniques.

À travers ses créations, Geneviève Bayle cherche à apporter un certain réconfort à ceux qui les contemplent. Petit à petit, un corps, une main, une tête, émergent de la matière. Sous les mains et les yeux de l’artiste, la masse informe d’argile prend vie. Elle lisse doucement les visages dans des mouvements empreints de tendresse et de consolation. .

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Linked to human emotions and sometimes to current events, Geneviève Bayle’s work is nourished by poetic texts and polyphonic music.

German :

Geneviève Bayles Arbeit, die mit menschlichen Emotionen und manchmal auch mit aktuellen Ereignissen verbunden ist, wird von poetischen Texten und polyphoner Musik genährt.

Italiano :

Legata alle emozioni umane e talvolta all’attualità, l’opera di Geneviève Bayle si nutre di testi poetici e musica polifonica.

Espanol :

Vinculada a las emociones humanas y a veces a la actualidad, la obra de Geneviève Bayle se nutre de textos poéticos y música polifónica.

L’événement Chemin des Arts Geneviève Bayle Consolation Chartres a été mis à jour le 2025-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES