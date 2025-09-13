Chemin des arts Mairie La Roche-en-Brenil

Chemin des arts Mairie La Roche-en-Brenil samedi 13 septembre 2025.

Chemin des arts

Mairie 19 rue de Lyon La Roche-en-Brenil Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00

Date(s) :
2025-09-13

  .

Mairie 19 rue de Lyon La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 79 

English : Chemin des arts

German : Chemin des arts

Italiano :

Espanol :

L’événement Chemin des arts La Roche-en-Brenil a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Saulieu Morvan