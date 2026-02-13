Chemin des Arts NEP ChromophobiA?

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Des lignes qui dessinent des corps et des visages pleines de couleurs ou bien pleine sur la couleur. Dans les peintures de NEP, le dessin et le fond jouent l’ambiguïté en permanence.

Abstractions délectables, illustrations aléatoires et portraits déstructurés… Il travaille essentiellement sur le mouvement. Son trait vif, déstructuré, lui permet de capturer des visages, des émotions, leur faisant exprimer sa propre vision de la société actuelle. Oscillant entre le graffiti, l’expressionnisme, le dessin d’enfant et l’art brut, son œuvre n’est bridée par aucune catégorisation. Il en capte un trait ludique, où se mêlent fantasmes et rêves et dérisions. NEP- est dans ce lâcher prise du trait et de la picturalité que tant d’artistes ont cherché. L’histoire intérieure qu’il délivre, avec l’énergie de l’enfance, est la nôtre. .

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lines that draw bodies and faces: full of color or full on color. In NEP’s paintings, drawing and background play with ambiguity at all times.

L’événement Chemin des Arts NEP ChromophobiA? Chartres a été mis à jour le 2026-02-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES