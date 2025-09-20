Chemin des Arts Sophia Rancatore Quand la vie est un arbre, chaque jour est une fleur Chartres

11 Rue Saint-Eman Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-09-20

fin : 2025-12-07

2025-09-20

Dame nature est dans tous ses états. Puisque le point commun est le vivant, serait-il possible d’aligner nos fréquences positives humaines sur celles de la nature ? La rêverie de notre âme l’emportera-t-elle ?

Dans cette exposition, Sophia Rancatore explore le lien entre la nature et le vivant. Avec ses créations artistiques, elle invite à retrouver le chemin de la rêverie et ainsi transformer ses pensées pour voir le meilleur. Car l’émerveillement d’un regard aide à animer le sourire de l’intérieur, le sourire de l’humanité. .

11 Rue Saint-Eman Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Mother Nature is in a state. Since our common ground is living things, is it possible to align our positive human frequencies with those of nature? Will our soul?s reverie prevail?

German :

Mutter Natur ist in Aufruhr. Da die Gemeinsamkeit das Lebendige ist, wäre es möglich, unsere positiven menschlichen Frequenzen mit denen der Natur in Einklang zu bringen? Wird die Verträumtheit unserer Seele siegen?

Italiano :

Madre Natura è in uno stato. Poiché il nostro terreno comune sono gli esseri viventi, sarebbe possibile allineare le nostre frequenze umane positive con quelle della natura? La fantasticheria della nostra anima prevarrà?

Espanol :

La Madre Naturaleza está en estado. Puesto que nuestro terreno común son los seres vivos, ¿sería posible alinear nuestras frecuencias humanas positivas con las de la naturaleza? ¿Prevalecerá el ensueño de nuestra alma?

