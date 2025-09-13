Chemin des ateliers d’artistes Espace 2000 Saulgé

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

La 3è édition du Chemin des ateliers d’artistes et artisans d’art de toute la Vallée de la Gartempe les 12-13-14 septembre 2025 passera par Saulgé les 13 et 14/09.

Ce chemin a pour ambition d’être une vitrine des artistes et artisans d’art, en leur donnant l’opportunité de se faire connaître du grand public par le biais de l’ouverture de leur atelier ou d’une salle d’exposition. Les artistes et artisans d’art pourront à cette occasion expliquer leur art, réaliser des performances devant le public. .

