Chemin des ateliers du Perche Catherine Vigier, plasticienne-art singulier Catherine Vigier Soligny-la-Trappe

Chemin des ateliers du Perche Catherine Vigier, plasticienne-art singulier

Catherine Vigier 5, route des Moulins Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

En 2026, ce sont 37 artistes qui vous ouvriront les portes de leurs ateliers respectifs.

Dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, vidéo, céramique, verre, laque, textile… sont quelques unes des nombreuses techniques utilisées par les uns ou les autres. Et la variété de ce qu’il est possible de découvrir est certainement aussi une des raisons du succès public de ce projet.

Comme les précédentes années, le parcours proposé vous permettra de vous promener dans tout le Perche, à votre rythme et dans le sens de votre choix pour une découverte originale des paysages et du patrimoine percherons, associée à la rencontre des artistes qui vivent et travaillent sur ce territoire. Des circuits thématiques sont également proposés.

Ateliers des villes et ateliers des champs seront signalés par un logo commum et restent ouverts toute l’année sur rendez-vous, en dehors des portes ouvertes.

– Catherine Vigier, plasticienne-art singulier

Depuis un certain temps comme conteuse d’histoires , je détourne des bouts de vie passée, textiles dont plus personne ne veut. Ils me racontent traces, mémoires, indentité, secrets .

Le toucher me guide dans la création des formes à venir, comme une essence ancestrale à faire revivre. .

Catherine Vigier 5, route des Moulins Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie +33 6 60 86 33 29 catvigier@orange.fr

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English : Chemin des ateliers du Perche Catherine Vigier, plasticienne-art singulier

L’événement Chemin des ateliers du Perche Catherine Vigier, plasticienne-art singulier Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE