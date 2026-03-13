Chemin des ateliers du Perche Christian Champagne, plasticien Christian Champagne La Chapelle-Montligeon

Chemin des ateliers du Perche Christian Champagne, plasticien

Christian Champagne 3, rue de la Forêt La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

En 2026, ce sont 37 artistes qui vous ouvriront les portes de leurs ateliers respectifs.

Dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, vidéo, céramique, verre, laque, textile… sont quelques unes des nombreuses techniques utilisées par les uns ou les autres. Et la variété de ce qu’il est possible de découvrir est certainement aussi une des raisons du succès public de ce projet.

Comme les précédentes années, le parcours proposé vous permettra de vous promener dans tout le Perche, à votre rythme et dans le sens de votre choix pour une découverte originale des paysages et du patrimoine percherons, associée à la rencontre des artistes qui vivent et travaillent sur ce territoire. Des circuits thématiques sont également proposés.

Ateliers des villes et ateliers des champs seront signalés par un logo commum et restent ouverts toute l’année sur rendez-vous, en dehors des portes ouvertes.

– Christian Champagne, plasticien, recense les portes plus plus pittoresques du monde.

Ce que l’on fait doit révéler ce que l’on est. .

Christian Champagne 3, rue de la Forêt La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 6 26 73 01 56 ch.champagne@gmail.com

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English : Chemin des ateliers du Perche Christian Champagne, plasticien

L’événement Chemin des ateliers du Perche Christian Champagne, plasticien La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE