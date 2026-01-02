Chemin des Ateliers du Perche Florence Kami La Haute Duquerie Tourouvre au Perche

Chemin des Ateliers du Perche Florence Kami

La Haute Duquerie AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Pour la 6ème édition, 37 artistes ouvrent leurs ateliers au public, tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches.

N°20 Après avoir détourné des objets, Florence Kami se tourne vers la sculpture… Le corps humain dehors mais aussi dedans. Et doucement, l’abstrait l’appelle, le grain de sable, les vides et les pleins… .

La Haute Duquerie AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 17 01 41 29 florence.kami@free.fr

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English : Chemin des Ateliers du Perche Florence Kami

L’événement Chemin des Ateliers du Perche Florence Kami Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche