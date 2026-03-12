Chemin des ateliers du Perche I Céline Glad Nogent-le-Rotrou
Chemin des ateliers du Perche I Céline Glad Nogent-le-Rotrou vendredi 1 mai 2026.
Chemin des ateliers du Perche I Céline Glad
31, rue Abbé Beulé Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Dans le cadre de la 6ème édition du Chemin des Ateliers du Perche, les artistes ouvrent leur porte. Nouvelle dans le circuit cette année !
Atelier Céline Glad -Dessinatrice
28400- Nogent-le-Rotrou
06 31 10 18 96
Dans le cadre de la 6ème édition du Chemin des Ateliers du Perche, les artistes ouvrent leur porte.
Céline Glad Dessinatrice
Je me consacre exclusivement depuis 2022 au dessin au stylo à bille.
Je travaille en monochrome au Bic Cristal ou en couleurs aux Bic 4 couleurs .
J’écris mes images en couches successives de traits légers et fins jusqu’à ce que se révèlent la lumière et les couleurs.
1er, 2 & 3 mai 11h 19h .
31, rue Abbé Beulé Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 31 10 18 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 6th edition of the Chemin des Ateliers du Perche, artists open their doors. New to the circuit this year!
Workshop: Céline Glad -Draughtswoman
28400- Nogent-le-Rotrou
06 31 10 18 96
L’événement Chemin des ateliers du Perche I Céline Glad Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-12 par OTs DU PERCHE