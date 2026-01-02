Chemin des Ateliers du Perche Isabelle Aubry TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Chemin des Ateliers du Perche Isabelle Aubry

TOUROUVRE 35 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Pour la 6ème édition, 37 artistes ouvrent leurs ateliers au public tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches.

N°2 La démarche D’Isabelle Aubry est la suivante, Entre espace naturel et espace architectural, ce que la nature nous donne et ce que l’homme peut en faire . Elle utilise les médiums tels que la gravure, la lithographie, la sérigraphie, également le dessin. .

TOUROUVRE 35 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr

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English : Chemin des Ateliers du Perche Isabelle Aubry

L’événement Chemin des Ateliers du Perche Isabelle Aubry Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche