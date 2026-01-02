Chemin des Ateliers du Perche Marie Tijou TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Chemin des Ateliers du Perche Marie Tijou

TOUROUVRE 35 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Pour la 6ème édition, 37 artistes ouvrent leurs ateliers au public tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches.

N°35 Depuis plusieurs années, Marie Tijou développe un travail de dessin complété par d’autres techniques: l’aquarelle, la gravure ou le collage. Sa démarche est celle de la superposition, autour des thèmes de la nature, du corps, des rencontres entre les deux.. .

TOUROUVRE 35 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 31 46 23 85 marie.tijou@gmail.com

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English : Chemin des Ateliers du Perche Marie Tijou

L’événement Chemin des Ateliers du Perche Marie Tijou Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche