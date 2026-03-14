Chemin des Ateliers du Perche Milaine Lung MOUSSONVILLIERS Charencey

Chemin des Ateliers du Perche Milaine Lung

MOUSSONVILLIERS La Bruyère des Gués Charencey Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Pour la 6ème édition, 37 artistes ouvrent leurs ateliers au public, tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches.

N°24 Le travail de Milaine Lung , résolument figuratif, s’oriente selon deux axes: avec des matériaux modernes je privilégie les paysages, les marines, les portraits. Avec les techniques mixtes à l’ancienne je m’oriente plutôt vers les représentations d’imagination. .

MOUSSONVILLIERS La Bruyère des Gués Charencey 61190 Orne Normandie +33 6 14 53 29 23 milaine.lung@orange.fr

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English : Chemin des Ateliers du Perche Milaine Lung

L’événement Chemin des Ateliers du Perche Milaine Lung Charencey a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche