Chemin des Crèches

Grivy-Loisy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Exposition de crèches à l’église & visites guidées de l’église (contribution libre). Vin chaud, café et gâteaux offerts. Décoration d’un sapin de Noël par les enfants le 6 décembre de 14h à 17h devant l’église. Distribution de bonbons (contribution libre) Jeu de piste pour les enfants le 13 décembre de 14h à 17h devant et dans l’église. Distribution de bonbons (contribution libre) Venez vous émerveiller et découvrir des crèches du monde entier, exposées dans les églises de nos villages des Crêtes Préardennaises, du Pays rethélois et de l’Argonne Ardennaise.D’autres expositions vous seront présentées, portant sur la restauration de l’église, sur des créations artisanales, sur des crèches réalisées par les enfants du village … Initié par l’association CAP ARTISANART, le Chemin des Crèches permet de mettre en valeur les crèches du bout du monde et les églises de nos villages, lors d’un événement culturel, festif et chaleureux. Les expositions de crèches sont renouvelées chaque année.Organisation association Patrimoine et Mémoire de Grivy-Loisy.

.

Grivy-Loisy 08400 Ardennes Grand Est +33 6 79 18 83 18

English :

Exhibition of nativity scenes in the church & guided tours of the church (free admission). Mulled wine, coffee and cakes available. Christmas tree decoration by children on December 6 from 2pm to 5pm in front of the church. Trick-or-treating for children on December 13 from 2pm to 5pm in front of and inside the church. Come and marvel at nativity scenes from around the world, on display in the churches of our villages in the Crêtes Préardennaises, Pays rethélois and Argonne Ardennaise regions. Initiated by the CAP ARTISANART association, the Chemin des Crèches is an opportunity to showcase cribs from around the world and the churches of our villages, in a warm and festive cultural event. Organized by the Patrimoine et Mémoire de Grivy-Loisy association.

German :

Krippenausstellung in der Kirche & Führungen durch die Kirche (freier Beitrag). Glühwein, Kaffee und Kuchen werden angeboten. Kinder schmücken einen Weihnachtsbaum am 6. Dezember von 14.00 bis 17.00 Uhr vor der Kirche. Verteilung von Süßigkeiten (freier Beitrag) Schnitzeljagd für Kinder am 13. Dezember von 14:00 bis 17:00 Uhr vor und in der Kirche. Verteilung von Süßigkeiten (freier Beitrag) Staunen Sie und entdecken Sie Krippen aus aller Welt, die in den Kirchen unserer Dörfer in den Crêtes Préardennaises, im Pays rethélois und in der Argonne Ardennaise ausgestellt sind.Weitere Ausstellungen über die Restaurierung der Kirche, über handwerkliche Kreationen, über Krippen, die von den Kindern des Dorfes angefertigt wurden … Der von der Vereinigung CAP ARTISANART ins Leben gerufene Krippenweg ermöglicht es, Krippen vom Ende der Welt und die Kirchen unserer Dörfer im Rahmen eines festlichen und herzlichen Kulturereignisses zur Geltung zu bringen. Die Krippenausstellungen werden jedes Jahr erneuert.Organisation: Association Patrimoine et Mémoire de Grivy-Loisy (Verein für Kulturerbe und Erinnerung von Grivy-Loisy).

Italiano :

Mostra di presepi nella chiesa e visite guidate alla chiesa (ingresso libero). Vin brulé, caffè e torte a disposizione. Decorazione dell’albero di Natale da parte dei bambini il 6 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 davanti alla chiesa. Dolcetto o scherzetto per bambini il 13 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 davanti e dentro la chiesa. Venite ad ammirare i presepi di tutto il mondo esposti nelle chiese dei nostri villaggi delle Crêtes Préardennaises, del Pays rethélois e dell’Argonne Ardennaise. Iniziata dall’associazione CAP ARTISANART, la Chemin des Crèches mette in mostra i presepi di tutto il mondo e le chiese dei nostri villaggi, nell’ambito di un evento culturale caloroso e festoso. Organizzato dall’associazione Patrimoine et Mémoire de Grivy-Loisy.

Espanol :

Exposición de belenes en la iglesia y visitas guiadas a la iglesia (entrada gratuita). Vino caliente, café y pasteles. Decoración infantil del árbol de Navidad el 6 de diciembre de 14:00 a 17:00 delante de la iglesia. Truco o trato para niños el 13 de diciembre de 14:00 a 17:00 delante y dentro de la iglesia. Venga a admirar los belenes del mundo entero expuestos en las iglesias de nuestros pueblos de las Crêtes Préardennaises, Pays rethélois y Argonne Ardennaise. Iniciado por la asociación CAP ARTISANART, el Chemin des Crèches presenta belenes del mundo entero en las iglesias de nuestros pueblos, en el marco de un acontecimiento cultural cálido y festivo. Organizado por la asociación Patrimoine et Mémoire de Grivy-Loisy.

L’événement Chemin des Crèches Grivy-Loisy a été mis à jour le 2025-11-06 par Ardennes Tourisme