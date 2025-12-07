Chemin des Crèches

Herpy-l’Arlésienne Ardennes

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07 2025-12-14

Exposition de nouvelles crèches du monde entier. Dimanche 14 décembre à 15h dans l’église Concert de l’école de musique de Chaumont-Porcien. Don libre. Café, thé et goûter offerts. Bonbons pour les enfants. Venez vous émerveiller et découvrir des crèches du monde entier, exposées dans les églises de nos villages des Crêtes Préardennaises, du Pays rethélois et de l’Argonne Ardennaise. D’autres expositions vous seront présentées, portant sur la biodiversité locale, sur les habits sacerdotaux, sur des créations artisanales… Initié par l’association CAP ARTISANART, le Chemin des Crèches permet de mettre en valeur les crèches du bout du monde et les églises de nos villages, lors d’un événement culturel, festif et chaleureux. Les expositions de crèches sont renouvelées chaque année.

Herpy-l’Arlésienne 08360 Ardennes Grand Est +33 6 20 81 73 84

English :

Exhibition of new nativity scenes from around the world. Sunday December 14 at 3pm in the church: Concert by the Chaumont-Porcien music school. Free donation. Coffee, tea and snacks available. Sweets for children. Come and marvel at nativity scenes from around the world, on display in the churches of our villages in the Crêtes Préardennaises, Pays rethélois and Argonne Ardennaise regions. Other exhibits will focus on local biodiversity, priestly vestments and handicrafts… Initiated by the CAP ARTISANART association, the Chemin des Crèches showcases cribs from around the world and the churches of our villages, in a warm, festive and cultural event. Exhibitions of cribs are renewed every year.

German :

Ausstellung neuer Krippen aus aller Welt. Sonntag, 14. Dezember um 15 Uhr in der Kirche: Konzert der Musikschule von Chaumont-Porcien. Die Spende ist frei. Kaffee, Tee und Snacks werden angeboten. Süßigkeiten für die Kinder. Staunen Sie und entdecken Sie Krippen aus aller Welt, die in den Kirchen unserer Dörfer in den Crêtes Préardennaises, im Pays rethélois und in der Argonne Ardennaise ausgestellt sind. Außerdem werden Ihnen weitere Ausstellungen über die lokale Biodiversität, über Priestergewänder und handwerkliche Kreationen präsentiert… Der von der Vereinigung CAP ARTISANART ins Leben gerufene Krippenweg ermöglicht es, die Krippen vom Ende der Welt und die Kirchen unserer Dörfer im Rahmen einer festlichen und herzlichen Kulturveranstaltung in den Vordergrund zu stellen. Die Krippenausstellungen werden jedes Jahr neu gestaltet.

Italiano :

Mostra di nuovi presepi provenienti da tutto il mondo. Domenica 14 dicembre alle 15.00 in chiesa: concerto della scuola di musica Chaumont-Porcien. Donazione libera. Caffè, tè e snack a disposizione. Dolci per i bambini. Venite ad ammirare i presepi di tutto il mondo esposti nelle chiese dei nostri villaggi delle Crêtes Préardennaises, del Pays rethélois e dell’Argonne Ardennaise. Saranno esposte anche altre mostre, incentrate sulla biodiversità locale, sui paramenti sacerdotali, sull’artigianato, ecc. Iniziata dall’associazione CAP ARTISANART, la Chemin des Crèches è un’occasione per mettere in mostra i presepi di tutto il mondo e le chiese dei nostri villaggi, in un evento caloroso, festoso e culturale. Le mostre di culle vengono rinnovate ogni anno.

Espanol :

Exposición de nuevos belenes del mundo entero. Domingo 14 de diciembre a las 15:00 h en la iglesia: Concierto de la escuela de música Chaumont-Porcien. Donativo gratuito. Café, té y tentempiés disponibles. Dulces para los niños. Venga a admirar los belenes del mundo entero expuestos en las iglesias de nuestros pueblos de las Crêtes Préardennaises, Pays rethélois y Argonne Ardennaise. También se expondrán otras muestras centradas en la biodiversidad local, vestimentas sacerdotales, artesanía, etc. Iniciado por la asociación CAP ARTISANART, el Chemin des Crèches es una oportunidad para dar a conocer las cunas de todo el mundo y las iglesias de nuestros pueblos, en un evento cálido, festivo y cultural. Las exposiciones de cunas se renuevan cada año.

